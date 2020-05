แค่ล่าช้า!โค้ชอ้นแจงเทโรไม่ได้ค้างเงินนักเตะ

ผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้เพื่อชี้แจง กับข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับตัวผมและสโมสร เรื่องค้างเงินเดือนนักเตะ ผมขอยืนยันว่าสโมสรไม่ได้ค้างเงินนักเตะ แต่อาจจะมีล่าช้าบ้าง ซึ่งผมคิดว่าทุกคนเข้าใจกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องที่ผมนำเงินส่วนตัวไปช่วยเหลือทุกคนนั้น ผม..ขอยืนยันว่าไม่จริงครับ ไม่ได้ช่วยเหลือทุกคนตามทีเป็นข่าว ซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ 🙏🏻#policeterofc

A post shared by ★☆ RV ☆★ 22 (@aon_rangsan) on May 31, 2020 at 7:00am PDT