แค้นฝังหุ่น! แฟนหงส์โพสต์ภาพแชมป์ยุโรปHBDคูตินโญ

สโมสรบาร์เซโลนา โพสต์ทวิตเตอร์อวยพรวันเกิดให้ ฟิลิปเป้ คูตินโญ ที่มีอายุครบ 27 ปี แต่ไม่วายถูกเหล่าแฟนบอลลิเวอร์พูลรีทวิตด้วยภาพทีมรักคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัยจะสื่อว่าคิดผิดแล้วที่ย้ายทีมไป

ตัวรุกทีมชาติบราซิลย้ายไปร่วมทัพเจ้าบุญทุ่มเมื่อตลาดหน้าหนาวฤดูกาล 2017-2018 ท่ามกลางความโกรธเคืองของเดอะค็อป เนื่องจากนักเตะรายนี้ถือเป็นคนสำคัญของสโมสรและต้องการย้ายทีมเพราะอยากประสบความสำเร็จ

Happy Birthday thanks for the best gift you ever bought @LFC 🥰 hope your backs alright these days! pic.twitter.com/6sNDPSRivK