แค่กลับมา! ปาสโก เวล ใส่ชื่อฮาคีมสวมเบอร์ 5 ลุยลีกรองออสซี

ปาสโก เวล ทีมในศึกเนชันแนล พรีเมียร์ลีก ของออสเตรเลีย ลงทะเบียน ฮาคีม อัล อาไรบี เป็นผู้เล่นหมายเลข 5 ของสโมสรในฤดูกาล 2019 แม้เจ้าตัวจะยังถูกคุมตัวอยู่ในประเทศไทย

อดีตกองหลังทีมชาติทีมชาติบาห์เรนหลบหนีออกมาจากบ้านเกิดจนได้สถานะผู้ลี้ภัยจากออสเตรเลีย แต่กลับถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยควบคุมตัวเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากมี 'หมายแดง' จากตำรวจสากลซึ่งเอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยยอมรับในภายหลังว่าเป็นผู้ส่งหมายให้เอง รวมถึงมีหมายจับคดีต่อต้านรัฐบาลจากประเทศบาห์เรน จึงทำให้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมของไทย และถูกกักตัวอยู่ในประเทศไทยมากว่า 60 วันแล้ว

เครก ฟอสเตอร์ อดีตกัปตันทีมชาติออสเตรเลีย เดินทางมาสังเกตุการณ์การไต่สวนที่ศาลอาญารัชดา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ และได้พบกับอัล อาไรบี และบอกเล่าผ่านทวิตเตอร์ว่าเจ้าตัวยังคงพยายามฝึกซ้อมแม้ยังถูกควบคุมตัว

Says he’s training inside prison to be ready for @pvfc_official ‘Tell them I’ll be strong, ready to play..’. Pushups, running without shoes. The smile when he heard about @chiellini @didierdrogba never seen anything like it, a footballer’s passion never dies #SaveHakeem