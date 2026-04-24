แข้งเยาวชนภาคใต้ เกือบ 200 ลุยคัด GLO STAR ล่าฝันญี่ปุ่น “เดอะตุ๊ก” ชูมาตรฐานเจลีกเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ศึกฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าจัดกิจกรรมคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR 2026 สนามที่ 2 โซนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแสดงฝีเท้ารวมเกือบ 200 คน
นักเตะทั้งหมดผ่านการคัดกรองจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มตลอด 3 วันที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินอย่างเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่เส้นทางพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
โครงการ GLO STAR มีเป้าหมายในการค้นหาและพัฒนาดาวรุ่งจากทั่วประเทศในรุ่น U13 และ U15 เพื่อเปิดโอกาสไปฝึกซ้อมและเก็บตัวกับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งนักเตะเยาวชนไทย 6 รายไปพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้รับผลตอบรับด้านพัฒนาการอย่างชัดเจน
ด้าน “เดอะตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เปิดเผยถึงแนวทางการคัดเลือกครั้งนี้ว่า หลังจากมีโอกาสไปศึกษารูปแบบการพัฒนาฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้นำแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการคัดเลือกนักเตะในโครงการ
“จากประสบการณ์ที่เราไปแลกเปลี่ยนกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ทำให้เราได้แนวคิดในการพัฒนาเด็กมากขึ้น ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้พื้นฐานฟุตบอลจะเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งการครอบครองบอล การเลี้ยง การส่ง การโหม่ง การยิง และการคอนโทรลบอล”
อดีตดาวยิงทีมชาติไทยยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการคิดของผู้เล่นว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระยะยาว
“การจับบอลแรกต้องดี และต้องมีความคิดต่อเนื่องว่าเมื่อบอลมาถึงแล้วจะเล่นต่ออย่างไร ทั้งการคาดการณ์จังหวะ สปีดเกม และการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่เด็กต้องมี หากต้องการก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นกับโครงการ GLO STAR”
สำหรับโซนภาคใต้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกหลังจบการแข่งขันรอบสุดท้ายของภูมิภาค ในวันที่ 26 เมษายน 2569 ก่อนคัดเลือกตัวแทนครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่เส้นทางพัฒนาสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป.
