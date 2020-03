แข่งไม่ได้! ยูฟ่าสั่งเลื่อนเกม "ซิตี้-มาดริด", "ยูเวนตุส-ลียง"

เกมที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านพบกับ เรอัล มาดริด รวมถึงเกมที่ยูเวนตุส จะเปิดบ้านพบกับ โอลิมปิก ลียง ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมนัดสอง ถูกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) สั่งเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน

จากการที่มีนักบาสเกตบอสของเรอัล มาดริดติดเชื้อโควิค-19 ทำให้ทั้งนักบาสฯรวมถึงนักเตะของราชันชุดขาวต้องโดนกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน เนื่องจากทั้งสองทีมกีฬานี้ใช้ศูนย์ฝึกและอาคารร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้นักเตะของโลส บลังโกส ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ในช่วง 14 วันต่อจากนี้ ทำให้ยูฟ่าต้องตัดสินใจเลื่อนเกมที่เอติฮัด สเตเดี้ยม ซึ่งจากเดิมแข่งขันในคืนวันอังคารที่ 17 มีนาคมนี้ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.