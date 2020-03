แขวนถุงมือครึ่งปี! 'ทิม ฮาวเวิร์ต' คืนสนามเฝ้าเสาให้ทีมลีกรองอเมริกา

ทิม ฮาวเวิร์ด ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ชาวอเมริกันที่แขวนถุงมือไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หวนกลับมาลงสนามอีกครั้งด้วยการเซ็นสัญญากับเมมฟิส 901 สโมสรในยูเอสแอล แชมเปี้ยนส์ชิพ จนจบฤดูกาลนี้

✍️ | We are delighted to announce that we have signed @TimHowardGK, pending League and Federation approval.#DefendMemphis