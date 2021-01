แข้งแสบใส่เสื้อทีมอริบุกสโมสร, โดนแก้เผ็ดไม่ให้เข้า

ดิดิเยร์ แลมเคล เซ ดาวยิงของ รอยัล อันท์เวิร์ป สโมสรในลีกสูงสุดเบลเยียม ตัดสินใจใส่เสื้อของ อันเดอร์เลชท์ ทีมคู่ปรับ ไปสนามซ้อม เพื่อบีบสโมสรปล่อยไปเล่นกับ พานาธิไนกอส ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา

กองหน้าชาวแคเมอรูนได้รับความสนใจจากทีมดังลีกกรีซ แต่ต้นสังกัดของเขายังไม่ยอมตอบรับข้อเสนอ ดังนั้นเขาจึงวางแผนยั่วสโมสรให้โกรธเพื่อย้ายทีม ด้วยการใส่ชุดของทีมอริมาสนามซ้อม

สุดท้าย รอยัล อันท์เวิร์ป แก้เผ็ดด้วยการปิดประตูไม่ให้ แลมเคล เซ เข้าสนามซ้อม จนนักเตะต้องออกมาขอโทษในเวลาต่อมา

