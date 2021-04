แข้งประวัติศาสตร์! พูลิซิชทำสถิติใหม่ยิงเรอัล มาดริด UCL รอบรองฯ

คริสเตียน พูลิซิช ปีกเชลซี กลายเป็นนักเตะชาวอเมริกันคนแรกที่ยิงประตูได้ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ หลังยิงประตูในเกมเสมอเรอัล มาดริด 1-1 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

ดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทำประตูให้ทีมสิงห์บลูได้ในนาทีที่ 14 จากการวางบอลยาวของ อันโตนิโอ รูดิเกอร์ ให้ตัวเขาโฉบไปเกี่ยวบอลก่อนจะลากหลบ ธิโบต์ กูร์ตัวส์ แล้วยิงด้วยขวาตุงตาข่าย

ประตูดังกล่าว ทำให้เขากลายเป็นนักเตะชาวอเมริกันคนแรกที่ยิงประตูได้ในรอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีก รวมถึงยังเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูทีมเรอัล มาดริด รวมทุกรายการ

