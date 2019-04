แข้งประวัติศาสตร์! "กิล"ทำสถิตินักเตะเกิดศตวรรษที่21รายแรกยิงได้ในลาลีก้า

ไบรอัน กิล แนวรุกพรสวรรค์ของ เซบียา สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2001 เป็นต้นไป) ที่ยิงประตูได้ในศึกลาลีก้า

ปีกวัย 18 ปี ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 75 ของเกมที่เซบียาเปิดบ้านพบ ราโย บาเยกาโน ในศึกลาลีก้าวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเป็นคนซัดประตูปิดท้ายช่วยให้ทีมถล่มผู้มาเยือนขาดลอย 5-0 เก็บสามแต้มสำคัญขึ้นมารั้งอันดับ 5 ของฤดูกาลหลังลงแข่ง 34 นัด

กิล ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของยุโรปในเวลานี้ โดยก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 คนแรกที่ทำแอสซิสต์ได้ใน 5 ลีกใหญ่ยุโรปฤดูกาลนี้มาแล้วด้วย

🌟 HISTORY! 🌟



Bryan Gil becomes the first player born in the 21st century to score in #LaLigaSantander ! 📅 #LaLigaHistory pic.twitter.com/EQD13lw4ep