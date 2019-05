แข้งบาร์ซาคนที่สอง! เมสซีรับรางวัลคนดีศรีกาตาลัน

ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา กลายเป็นนักเตะคนที่สองของสโมสร ที่ได้รับรางวัล 'The Creu de Sant Jordi award' จากรัฐบาลกาตาลัน

รางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในรางวัลชั้นสูงสุดของรัฐบาลกาตาลัน โดยจะมอบให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1981 แล้ว

Leo Messi winning the Creu de Sant Jordi is a further example of his influence reaching beyond the football world. A unique ambassador for Barça and Catalonia. Congratulations! pic.twitter.com/Z6yjLOGFwe