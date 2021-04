แข้งทรงคุณค่า! เชียร์เรอร์-อองรี เข้าหอเกียรติยศพรีเมียร์ลีก

เธียร์รี อองรี และ อลัน เชียร์เรอร์ กลายเป็นอดีตนักเตะสองรายแรกที่ได้รับการบรรขุเข้าสู่ Hall of Fame หรือ หอเกียรติยศ ของ พรีเมียร์ลีก

รางวัล Hall of Fame ของพรีเมียร์ลีกถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อมอบรางวัลเป็นเกียรติให้กับอดีตนกักเตะที่สร้างผลงานโดดเด่นในลีกนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกเมื่อปี 1992 โดยผู้ผ่านเงื่อนไขจะต้องแขวนสตั๊ดก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2020

โดยสองรายแรกที่จะได้เข้าหาเกียรติยศคือ อองรี อดีตแนวรุกของ อาร์เซนอลที่ย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทีมในปี 1999 ผู้มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย และเป็นขุนพลตัวหลักในยุคแชมป์ไร้พ่ายฤดูกาล 2003/04 นอกจากนี้เขายังคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของลีก 4 ฤดูกาล และเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้ 175 ประตูจากการลงสนาม 258 นัดให้กับทีม

ต่อมาคือ เชียร์เรอร์ เจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดตลอดกาลในพรีเมียร์ลีกที่ 260 ประตู คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับแบล็คเบิร์นภายใต้การคุมทีมของ เซอร์ เคนนี ดัลกลิช ในฤดูกาล 1994/95 ก่อนย้ายไปค้าแข้งกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมบ้านเกิดในปี 1996 ถึงปี 2006 โดยเจ้าตัวคว้ารองเท้าทองคำ 3 ฤดูกาล และเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีก 100 ประตูให้สองสโมสร

