แขกVIP! ไก่เชิญบอลบอยคนดังร่วมโต๊ะนักเตะ

คัลลัม ไฮนส์ เด็กเก็บบอลคนดังของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ คงประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อได้รับเชิญจากสโมสรให้ไปร่วมทานข้าวกับทีมงานนักเตะและ โชเซ มูรินโญ ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกกับ บอร์นมัธ

ไก่เดือยทองพลิกสถานการณ์จากตามหลัง 0-2 กลับมายิงแซงชนะ 4-2 พร้อมตีตั๋วสู่รอบน็อคเอาท์อย่างน่าชื่นชม ซึ่งหนึ่งในโมเมนต์สำคัญที่ถูกพูดถึงคือประตูตีเสมอ 2-2 ของเจ้าบ้าน เมื่อบอลบอยสบโอกาสโยนบอลเร็วให้กับ แซร์จ ออริเยร์ ทุ่มต่อให้ ลูคัส มูรา หลุดขึ้นไปเปิดเข้ากลางให้ แฮร์รี เคน ยิงเข้าไป

หลังจบเกมดังกล่าว มูรินโญ ออกมาชื่นชมเจ้าหนู ไฮนส์ ว่ามีไหวพริบที่ดีและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับชัยชนะ

โดยทาง สเปอร์ส ได้ตบรางวัลชนิดที่บอลบอยรายนี้ไม่มีวันลืม ด้วยการเชิญมาร่วมรับประทานอาหารกับบรรดานักเตะในทีมชุดใหญ่แบบใกล้ชิดนั่นเอง

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! 🙌#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1