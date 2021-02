เฮสองต่อ! แบมฟอร์ดใส่ตัวเองเป็นกัปตันในทีมแฟนตาซี

แพทริค แบมฟอร์ด กองหน้าของ ลีดส์ ยูไนเต็ด เผย เขาใส่ตัวเองเป็นกัปตันในทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก

ดาวยิงชาวอังกฤษทำ 1 ประตู ช่วยทีมยูงทองเปิดบ้านอัด คริสตัล พาเลซ 2-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประตูที่ 100 ในอาชีพของเขาด้วย

🗣"I captained myself, I was kicking myself after I missed that one in the first half" 🤣



Patrick Bamford gives us an update on his Fantasy Premier League team as he does not have Raphinha in it @Patrick_Bamford | @OfficialFPL pic.twitter.com/59eaGkjcge