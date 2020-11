เฮสองต่อ! ณัฐวุฒิได้ลูกชายก่อนเข้าแคมป์ช้างศึก

ดาวยิงจากทรูบียูได้เฮสองต่อหลังภรรยาให้กำเนิดบุตรชายคนแรกก่อนเดินทางเข้าแคมป์ช้างศึก

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม กองหน้าทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้รับข่าวดีก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเมื่อภรรยาให้กำเนิดบุตรชายชื่อน้องณเหนือ

ดาวเตะวัย 22 ปี เป็นหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่ที่ถูก อากิระ นิชิโนะ เฮดโค้ชทีมชาติไทย เรียกตัวติดทัพช้างศึกชุดใหญ่ครั้งแรก ในแมตช์กระชับมิตรที่จะพบกับ ไทยลีก ออล สตาร์ ในวันเสาร์นี้

ล่าสุด ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม ได้รับข่าวดีก่อนเก็บตัวทีมชาติไทย เมื่อภรรยาให้กำเนิดบุตรชายคนแรกเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตั้งชื่อว่า “น้องณเหนือ”

ทีมเพิ่มเติม

สำหรับ ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม จะเดินทางมาเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทย ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32