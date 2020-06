เอเยนต์เก่าเผยเลวานดอฟสกี้เคยอยากซบเรอัล มาดริดเพราะโรนัลโด้

อดีตเอเยนต์ของกองหน้าชาวโปแลนด์เปิดเผยว่านักเตะเคยอยากจะปฏิเสธสัญญากับบาเยิร์น มิวนิค เพื่อย้ายไปเล่นกับ CR7 ในทีมราชันชุดขาว

Cezary Kucharski อดีตเอเยนต์ของโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ เปิดเผยว่าดาวยิงชาวโปแลนด์เคยคิดจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์น มิวนิค เพื่อย้ายไปเล่นร่วมกับคริสเตียโน โรนัลโด้ ในทีมเรอัล มาดริด

กองหน้าวัย 31 ปี ของทีมเสือใต้ เคยมีข่าวกับทีมราชันชุดขาวในสเปน หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในบุนเดสลีกา ตั้งแต่อยู่กับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ จนมาถึงบาเยิร์นในปัจจุบัน แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจอยู่ในถิ่นอลิอันซ์ อารีนา ต่อไป

"ณ จุดหนึ่งของการเจรจา เขาไม่อยากจะเซ็นสัญญากับบาเยิร์นอีกต่อไป และอยากจะไปอยู่กับเรอัล มาดริดแทน เพราะมีโรนัลโด้เล่นอยู่ที่นั่น"

"ผมโน้มน้าวเขาว่าเขาต้องเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งในสโมสรใหญ่ ที่เรอัล มาดริด เขาอาจจะเหนือกว่าคาริม เบนเซมา ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่ผมปล่อยให้เขาย้ายสโมสรเพื่อไปเป็นเบอร์สองไม่ได้ เมื่อดูจากสถานะของเขาในตอนนั้น

"ผมเน้นเรื่องนี้ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรอัล มาดริด, อาร์เซนอล หรือแมนเชสเตอร์ ซิตี้"