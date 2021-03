เอเยนต์งงคีนหลุดทีมชาติ, ดายเออร์นั่งสำรองแต่มีชื่อติด

เจค มัลเลน เอเยนต์ของ ไมเคิล คีน งงหนักหลังกองหลังเอฟเวอร์ตันไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุด ขณะที่ เอริค ดายเออร์ ที่หลุดเป็นตัวสำรองกับ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ กลับมีชื่อติดเข้ามา

คีนเป็นตัวหลักของท็อฟฟี่สีน้ำเงินตลอดฤดูกาลนี้ และเป็นขาประจำของทีมชาติตลอดในช่วงหลัง แต่ แกเร็ธ เซาธ์เกท ตัดสินใจไม่เรียกเขาเข้ามาติดทีมชุดเล่นฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก ในปลายเดือนมีนาคมนี้

ก่อนหน้านี้ เซาธ์เกทย้ำมาตลอดว่า เขาจะเลือกนักเตะจากฟอร์มการเล่น ไม่ใช่ชื่อเสียงที่มี นั่นทำให้เอเยนต์ของคีนอดตั้งคำถามไม่ได้ เขาจึงแคปคำพูดนี้มาโพสต์ในทวิตเตอร์

จากนั้นมีแฟนบอลรายหนึ่งถามว่าคิดอย่างไรกับทีมชุดนี้ เขาจึงตอบว่า "เลือก ดายเออร์ กับ โคดี้ ก่อน ไมเคิล คีน บ้าสิ้นดี"

เท่านั้นยังไม่พอ เจค มัลเลน ยังโพสต์ต่อว่า "เอริค ดายเออร์ ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปรากฎว่า วันที่ 18 มีนาคม เขาถูกเลือกติดทีมชาติอังกฤษ"

Eric Dier hasn’t started in the Premier League since 21st February....



18th March, he’s selected in the @England squad.....



🤯🤯🤯