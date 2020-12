เอเมรีพาบียาร์เรอัลทำสถิติไร้พ่ายของสโมสร

อูไน เอเมรี กุนซือของ บียาร์เรอัล พาต้นสังกัดทำสถิติไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสโมสร

ทัพเรือดำน้ำสีเหลืองของกุนซือชาวสแปนิช เปิดบ้านเสมอกับแอธเลติก บิลเบา ในเกมลาลีกสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น 26 คะแนนรั้งอันดับ 4 ของตาราง โดยมีคะแนนเท่ากับ เรอัล โซเซียดาด แต่เป็นรองด้วยประตูได้เสียและแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด อีกทั้งยังมีคะแนนนำหน้า บาร์เซโลนา อยู่ 2 คะแนนด้วยกันและแข่งมากกว่าหนึ่งนัด

ทั้งน้ีด้วยหนึ่งแต้มในเกมดังกล่าว ส่งให้ เอเมรี ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมเป็นฤดูกาลแรก หลังจากแยกทางกับอาร์เซนอลเมื่อกลางฤดูกาลที่ผ่านมาผงาดพา บียาร์เรอัล ทำสถิติไร้พ่ายติดต่อกัน 19 นัดทุกรายการ (ชนะ 11 เสมอ 8) ทำลายสถิติไร้พ่ายเดิมของสโมสรที่ 18 นัดเมื่อฤดูกาล 2014/15 ได้สำเร็จ

โดยความพ่ายแพ้ของพวกเขาในฤดูกาลนี้เกิดขึ้นเพียงนัดเดียวในเกมที่บุกไปพ่ายบาร์ซาที่คัมป์ นูในเกมลาลีกาสเปนนัดที่ 3 ของฤดูกาลเท่านั้น

A new record for the Yellows! The Submarine are unbeaten in 19 games after #VillarrealAthletic! 💛🥳https://t.co/KqwjKtKa9a