Playstation เครื่องเกมในบริษัท Sony แจก Theme รายการ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ให้เกมเมอร์คอบอลโหลดใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทาง Playstation ของ Sony เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการมาให้กับการแข่งขันถ้วยยูฟ่า แแชมเปี้ยนส์ ลีก มาอย่างยาวนาน โดยจะสามารถเห็นป้ายโฆษณาเกม Playstation ที่ข้างสนามมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุค Playstation 1-2 รวมถึงโฆษณาระหว่างถ่ายทอดสดการแข่งขัน

เช่นเดียวกับ Playstation 5 ที่กำลังจะวาสงจำหน่ายในกปลายปีนี้ได้มีป้ายโฆษณาอยู่ข้างสนามเกม UCL รอบน็อคเอาท์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย

ล่าสุดทาง Playstation ได้ปล่อย Theme ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ให้ผู้ใช้งาน Playstation 4 ได้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Theme จะมี 2 แบบได้แก่ Dynamic (ภาพเคลื่อนไหว) และรูป PlayStation F.C. โดยสามารถรับฟรีได้ผ่านทาง PS Store ได้แล้วในวันนี้ : โหลดธีม UCL

UEFA Champions League Dynamic Theme is free on US PSN https://t.co/cpOHyCmYMs

UEFA Champions League PlayStation F.C. Theme https://t.co/dYt2faJEXL pic.twitter.com/GsxrXK6TZd