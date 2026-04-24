เอมิเรตส์ของแสลง! ‘สาลิกาดง’ แพ้ 12 จาก 13 เกมยามเยือน ‘ปืน’

เพจ Play with FUN, be FUN หยิบสถิติน่าสนใจก่อนเกมที่ อาร์เซน่อล เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในคืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายนนี้
ก่อนศึกสำคัญที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม “สาลิกาดง” ต้องเจองานหนักไม่น้อย เมื่อสถิติชี้ชัดว่าเจ้าถิ่น “ปืนใหญ่” ทำผลงานเหนือกว่าอย่างชัดเจนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา อาร์เซน่อล ไม่เคยพลาดท่าแพ้ให้กับนิวคาสเซิลในบ้านตัวเองในศึกพรีเมียร์ลีก โดยทั้งสองทีมดวลกันที่ลอนดอนทั้งหมด 13 นัด และเป็นเจ้าถิ่นคว้าชัยไปได้ถึง 12 ครั้ง ยิงรวมถึง 34 ประตู และเสียเพียง 6 ลูกเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เกมเดียวที่นิวคาสเซิลสามารถบุกมาเก็บแต้มได้ เกิดขึ้นในฤดูกาล 2022-23 จากผลเสมอ 0-0 ซึ่งถือเป็นแมตช์ที่ “สาลิกาดง” หยุดสถิติพ่ายแพ้ไว้ได้ชั่วคราว
อีกหนึ่งเกร็ดที่น่าสนใจจากเกมดังกล่าวคือ อาร่อน แรมส์เดล ลงเฝ้าเสาให้กับอาร์เซน่อลในวันนั้น ก่อนที่ปัจจุบันจะย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งของนิวคาสเซิล สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของทั้งสองทีมได้เป็นอย่างดี
