เอ็มบัปเป้แซงเมสซีทุบสถิติใหม่แชมเปี้ยนส์ลีก

คีลิยัน เอ็นบัปเป้ กองหน้าปารีส แซงต์ แชร์กแมง กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ถึง 20 ประตูในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง ลิโอเนล เมสซี ของบาร์เซโลนาไปเรียบร้อย

ดาวยิงชาวฝรั่งเศสเพิ่งยิงประตูจากจุดโทษในนาทีที่ 42 เกมชนะอิสตันบูล บาซัคเซฮีร์ 5-1 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ถึง 20 ประตู ด้วยวัย 21 ปี กับ 355 วัน แซงหน้าเมสซีที่เคยเป็นเจ้าของสถิติดังกล่าวด้วยวัย 22 ปี 266 วัน

อันดับสามเป็นของ ราอูล กอนซาเลซ อดีตกองหน้าเรอัล มาดริด ที่เคยทำได้ในวัย 22 ปี 297 วัน ตามมาด้วย อเลสซานโดร เดล ปิเอโร 23 ปี 257 วัน และคาริม เบนเซมา 23 ปี 282 วัน

ก่อนหน้านี้ เอ็มบัปเป้ เพิ่งยิงได้ถึง 100 ประตู ให้เปแอสเช เมื่อเขาทำประตูในเกมพบมงต์เปลลิเยร์ เกมลีกเอิง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

21y 355d - Kylian Mbappé has now scored 20 goals in the UEFA Champions League, becoming the youngest player in the competition's history to reach this goal tally. Phenomenon. pic.twitter.com/9w98vuphmP