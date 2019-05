เอ็ดจัดที! แฟนผีหนุนทีมคว้าเบ็คแฮมเสริมทัพ

แฟนผีกระหน่ำโพสต์โซเชียลเรียกร้องให้ทีมเซ็นสัญญาอดีตเทพบุตรแข้งทองกลับมาร่วมทีม

แฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาฮาเมื่อออกมากระหน่ำโพสต์บนโลกโซเชียลเรียกร้องให้ทีมเซ็นสัญญากับ เดวิด เบ็คแฮม อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษมาเสริมทัพ

อดีตมิดฟิลด์เท้าชั่งทองวัย 44 ปี กลับมาวาดลวดลายในสนามอีกครั้งในเกมการกุศลรีแมตช์ 20 ปี ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อคืนวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการพบกันของทีมรวมตำนานปีศาจแดง และ รวมตำนานบาเยิร์น มิวนิค

จบเกมปรากฏว่าเป็นตำนาน แมนฯยูไนเต็ด ที่คุมทัพโดยเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เป็นฝ่ยชนะไป 5-0 ซึ่งเกมนี้ เบ็คแฮม ซัดประตูปิดท้ายรวมถึงมีจังหวะครอสบอลจากริมเส้นฝั่งขวาอันเป็นเครื่องหมายการค้าให้เห็นหลายครั้ง ทำเอาแฟนบอลโพสต์เรียกร้องให้คว้าตัวเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งกันยกใหญ่

"เดวิด เบ็คแฮม ยังครอสบอลได้ดีกว่านักเตะส่วนใหญ่ของ แมนฯยูไนเต็ด ชุดปัจจุบัน"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

David Beckham can still cross a ball better than most current Man Utd players. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) May 26, 2019

"เดวิด เบ็คแฮม มาเป็นปีกขวาคนใหม่ของเราได้สบายเลย"

David Beckham could easily become our new RW 😂😂 #mufc pic.twitter.com/LkviHMj8vp — ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) May 26, 2019

"สิ่งที่น่ากังวลคือ เดวิด เบ็คแฮม และแกรี เนวิลล์ ยังดูดีกว่าตัวเลือกทางฝั่งขวาของ แมนฯยูไนเต็ด ชุดปัจจุบัน"

The worrying thing is that David Beckham and Gary Neville genuinely look better than any of United's current right wing options #mufc #Treble99 — Rich Fay (@RichFay) May 26, 2019

"เดวิด เบ็คแฮม ทำให้ผมตกหลุกรักฟุตบอลและ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ยังมีความหลงไหลและรู้ว่าเสื้อของ แมนฯยูไนเต็ด มีค่าแค่ไหน เราเซ็นสัญญากับเขาได้ไหม?