เหลือลีกเดียว! ติอาโก้ซัดบุนเดสลีกาไม่ระงับการแข่ง

ติอาโก้ อัลคันทารา มิดฟิลด์ของ บาเยิร์น มิวนิค ออกโรงเฉ่งบุนเดสลีกาที่ยังไม่ระงับการแข่งขัน ทั้งที่ลีกใหญ่อื่น ๆ อย่าง กัลโช เซเรีย อา, ลาลีกา, ลีกเอิง และพรีเมียร์ลีก ประกาศพักการแข่งขันไปหมดแล้ว

ฟุตบอลลีกเยอรมันเตรียมเสนอแผนหยุดเล่นระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน แต่ต้องรออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ในวันจันทร์นี้ นั่นหมายความว่า เกมในสุดสัปดาห์นี้จะลงเล่นกันตามปกติ โดยบางคู่จะลงเล่นในสนามปิดตามมาตรการป้องกันของรัฐนั้น ๆ

อย่างไรก็ดี ดาวเตะเสือใต้ไม่เห็นด้วยที่ต้องลงเล่นอีก 1 เกม เพราะมองว่าสุขภาพของทุกคนสำคัญกว่ากีฬา หลังตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด-19กำลังแพร่ระบาดในยุโรปอย่างหนัก

"มันบ้าชัด ๆ ได้โปรดหยุดเล่นสนุกและมองความจริงกันบ้าง มองอย่างตรงไปตรงมาเลยนะ มันมีหลายสิ่งที่สำคัญกว่าเกมกีฬามาก ๆ" ติอาโก้ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.