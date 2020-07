เหย้า-เยือนมาครบ! สเปอร์สเปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2020/21

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดตัวชุดแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเตะตัวหลักมาขึ้นปกคับคั่ง

เครื่องแบบใหม่ของทัพไก่เดือยทองที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ในชุดเหย้ายังคงมาในรูแบบลักษณะเสื้อคอวี พร้อมคาดแถบสีกรมตัดมาที่ไหล่เสื้อ พร้อมขลิบสีเขียวสะท้อนแสงให้ความรู้สึกแปลกตา

โดยทีมได้ทำการเปิดตัวชุดเยือนด้วยเลย โดยมาในรูปแบบคอกลม โดยมีชมพู-กรม ตัดขอบเล็ก ๆ เพิ่มสีสันให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น โดยทีมได้ดาวดังทั้ง แฮร์รี เคน, โจวานี โล เซลโซ, แฮร์รี วิงส์ รวมไปถึง ซน ฮึง-มิน มาเป็นนายแบบเปิดตัวในครั้งนี้

