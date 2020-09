เหยียดเชื้อชาติ! จวกยับสื่อสเปนวาด Fall Guys นักฟุตบอลเอเชียตาตี่

AS สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของประเทศสเปน ตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนัก หลังวาดภาพนักเตะในธีมตัวละครจากเกม Fall Guys แต่ทว่าพวกเขาวาดให้ดาวเตะแข้งเอเชียอยู่ในตัวละครตาตี่

เกม Fall Guys กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เกมเมอร์ทั้งทาง PC และ Console ในเกมแนว Battle Royale เอาตัวรอดและใช้ฝีมือในการพิชิตอุปสรรคและคว้าอันดับหนึ่งมาครองในแต่ละเกม ซึ่งมันยังแพร่ความนิยมไปหานักฟุตบอลหลายต่อหลายคนที่เล่นเกมนี้ โดย เซร์คิโอ อเกวโร เคยสตรียมเล่นเกมนี้ให้แฟน ๆ ได้ชมกันมาแล้ว

โดยทาง AS ได้เล่นกับกระแสความนิยมของ Fall Guys ด้วยการวาดนักเตะชื่อดังจากลาลีกาสเปนในรูปแบบตัวละครจากเกมเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดฤดูกาลใหม่ 2020/21 แต่ทว่าพวกเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังมีคนต่อว่าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของพวกเขา

เหตุผลหลักที่ทำให้หลายคนไม่พอใจหนักคือการที่ทางสื่อแดนกระทิงดุวาด ทาเคฟูสะ คูโบะ ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่ย้ายไปเล่นให้ยียาร์เรอัลในฤดูกาลนี้ กับ อี คัง-อิน มิดฟิลด์เกาหลีใต้ของบาเลนเซีย สองนักเตะเอเชียให้มีตาตี่ ทั้ง ๆ ที่ในเกมนั้นมีลักษณะตารูปแบบเดียวเท่านั้น

Good morning! LaLiga gets underway today, without fans in the stands and no big summer signings - seven clubs, including Real Madrid, have not spent a single euro during the transfer window. Today's front cover of AS: pic.twitter.com/XueghvbpjA