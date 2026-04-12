Arsenal v Bournemouth - Premier League
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เหมือนโดนหมัดน็อค! อาร์เตต้ารับอาร์เซนอลต่ำกว่ามาตรฐาน

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล ยอมรับว่าทีมโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐาน และมีข้อผิดพลาดในเกมเปิดบ้านพ่าย บอร์นมัธ 1-2 


ทัพปืนใหญ่ แพ้ 3 จาก 4 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ โดยเป็นการแพ้เกมลีกครั้งแรกในรอบ 9 นัดที่ผ่านมา


ทำให้สถานการณ์ตอนนี้พวกเขานำหน้า แมนฯ ซิตี้ 9 คะแนน แต่แข่งมากกว่า 2 นัด ก่อนจะบุกเยือน เอติฮัด สเตเดี้ยม ในสัปดาห์หน้า

“มันน่าผิดหวัง เหมือนกับโดนหมัดเต็ม ๆ เข้าที่หน้า และมันอยู่ที่เราจะฟื้นกลับมาอย่างไร


"พวกเขา (บอร์นมัธ) ไม่แพ้ใครมา 11 นัดติดต่อกัน และนี่คือเหตุผล เพราะพวกเขาทำสิ่งถูกต้อง ส่วนพวกเราห่างไกลจากคำว่ามีประสิทธิภาพไปมาก


"โอกาสแรกที่พวกเขาได้บุกเข้ากรอบเขตโทษ มันเป็นลูกแฉลบ เป็นเกมรับที่ผิดพลาด แล้วก็กลายเป็นประตู นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียกสมาธิกลับมาให้ได้ ส่วนในครึ่งหลังคุณคาดหวังเกมที่ต่างออกไป แต่กลายเป็นเราทำเรื่องแปลก ๆ หลายอย่างในวันนี้


"เราทำผลงานได้คงเส้นคงวามาตลอด เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ครับ นี่แหละคือฟุตบอล”

