เหมาะสม! กฤษดา คว้าแข้งแห่งปี-ฉัตรมงคล ดาวรุ่งยอดเยี่ยม “ฉลามชล อวอร์ด” ครั้งแรก

ฉลามชล อวอร์ด 2021-22 จัดขึ้นครั้งแรกยิ่งใหญ่ โดย กฤษดา คว้าแข้งแห่งปีไปครอง ส่วน ฉัตรมงคล ดาวรุ่งยอดเยี่ยม

“ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตราช้าง” งาน ประกาศรางวัล ทั้งหมด 8 สาขา โดยรางวัลไฮไลท์ คือ รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีประจำสโมสร ตกเป็นของ กฤษดา กาแมน ดาวเตะผลผลิตจากรั้ว ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ และ ถือเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ที่คว้ารางวัลนี้ไปครอง นอกจากนี้ “เจ้าและห์” ยังคว้ารางวัล ประตูยอดเยี่ยม และ นักยอดเยี่ยมในทีมแห่งปี ไปครองอีก 2 รางวัล ด้วย

ขณะที่ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ แบ็คซ้าย อีก 1 ผลผลิต จากรั้ว ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ ที่คว้ารางวัล นักยอดเยี่ยมในทีมแห่งปี อีก 1 รางวัล ไปครอง

ส่วนรางวัล ดาวซัลโวประจำฤดูกาล ได้แก่ ยู บยองซู ดาวยิงชาว เกาหลีใต้ ที่ทำไปถึง 14 ประตู ตลอดฤดูกาล 2021/22

1. Chang Inspiration Award : คุณอรรณพ สิงห์โตทอง

2. Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : กฤษดา กาแมน

3. Save of the Season : เซฟยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ชนินทร์ แซ่เอียะ

4. The Best Moment of the Season : โมเมนต์สุดประทับใจประจำฤดูกาล : ชลบุรี 2-0 บุรีรัมย์

5. The XI : ทีมยอดเยี่ยม

▪️ชนินทร์ แซ่เอียะ

▪️บุคฆอรี เหล็มดี, เรนาโต้ เคลิช, ทรงชัย ทองฉ่ำ, ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์

▪️สหรัฐ สนธิสวัสดิ์, กฤษดา กาแมน, เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์, จีดี้ คานยุค

▪️เดนนิส มูริลโล่, ยู บยองซู

6. Top Scorer ดาวซัลโว : ยู บยองซู

7. The Rising : ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์

8. The Best นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : กฤษดา กาแมน