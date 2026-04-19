เหนือกว่าทั้งเกม! โรซีเนียร์เซ็งแมนฯ​ ยูฯได้ยิงตรงกรอบหนเดียวเป็นประตูชัย

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ให้สัมภาษณ์แสดงความผิดหวังที่ลูกทีมเล่นได้ดีกว่าแต่กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-1


ทัพสิงห์บลูส์ มีผลงานที่ย่ำแย่ต่อเนื่อง หลังจากล่าสุดเปิดบ้านพ่ายทีมปีศาจแดงจากประตูชัยของ มาเธอุส คุนญา ท้ายครึ่งแรก


แม้หลังจากนั้นพวกเขาจะโหมบุก และมีจังหวะโหม่งชนคานอีกสองครั้ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ แพ้ 4 เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยที่ทำประตูไม่ได้เลย

"มันเป็นผลการแข่งขันที่ยอมรับได้ยาก" โรซีเนียร์ เผย


"พวกเขายิงเข้ากรอบเราแค่ครั้งเดียวตอนที่เราเหลือ 10 คนเพราะมีนักเตะบาดเจ็บ แล้วก็ได้ประตูเลย"


"ขณะที่เราบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง ทั้งเปิดบอลเข้าเขตโทษ และมีจังหวะเหน่ง ๆ ที่คว้าโอกาสไม่ได้ แถมยังยิงไปชนเสาชนคานอีก


"สิ่งที่เราจะทำไม่ได้เด็ดขาด คือการปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนที่รู้สึกว่า 'วันนี้คงไม่ใช่ วันของเรา' หรือมานั่งสงสารตัวเอง เพราะเราต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อพลิกสถานการณ์นี้กลับมาให้ได้


"ผู้คนไม่อยากฟังผมพูดหรอกว่าเราเล่นกันได้ดีแค่ไหนแต่กลับไม่ชนะ


"เรามาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะ และมันมีองค์ประกอบหลายอย่างในกระบวนการรวมถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่เรากำลังมองดู ซึ่งบอกว่าถ้าคุณยังยึดมั่นในแนวทางนี้ต่อไป เราจะชนะได้แน่นอน"


"ตอนนี้มันอาจจะดูไม่เป็นอย่างนั้น แต่ความเป็นจริงคือ แมนฯ ยูไนเต็ด มาเยือนที่นี่ มีโอกาสยิงตรงกรอบหนเดียว และทำประตูในตอนที่เราเหลือ 10 คนในสนาม แล้วก็ชนะไป 1-0 ซึ่งตามหลักแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ"

