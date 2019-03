เหนือมนุษย์! เมสซีจารึกสองสถิติน่าทึ่งเกมทุบนกแก้ว

ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา จารึกสองสถิติน่าทึ่งในเกมเปิดบ้านทุบเอสปันญอล 2-0 ในศึกกาตาลันดาร์บี้

ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาสวมบทเป็นพระเอกในเกมนี้ เมื่อเหมายิงคนเดียวสองประตูในช่วง 20 นาทีสุดท้าย ช่วยต้นสังกัดเก็บสามคะแนนได้ตามเป้า

Leo #Messi reaches 40 goals for the 10th season in a row!

2009/10 ✅

2010/11 ✅

2011/12 ✅

2012/13 ✅

2013/14 ✅

2014/15 ✅

2015/16 ✅

2016/17 ✅

2017/18 ✅

2018/19 ✅ pic.twitter.com/BbKKnEQ7bJ