เหนือชั้น! อลอนโซโชว์ฟรีคิกลอดตัวกาบาเยโร

มาร์กอส อลอนโซ แบ็คซ้ายจอมบุกของ เชลซี โชว์สกิลการปั่นฟรีคิกแบบเหนือชั้นลอดตัว วิลลี กาบาเยโร ผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมที่โหนอยู่ตรงมุมคาน ขณะที่ทำการซ้อมร่วมกันในวันนี้

วิงแบ็ควัย 28 ปี มีจุดเด่นในเรื่องการเล่นลูกตั้งเตะมาตั้งแต่สมัยอยู่กับฟิออเรนตินา และเมื่อย้ายมาร่วมทัพสิงโตน้ำเงินครามในปี 2016 เขาก็ทำประตูจากการเล่นลูกฟรีคิกไปแล้วทั้งสิ้น 4 ลูก

