เหนียวแน่นหนึบ! เมนดี้จารึกสถิติแชมเปี้ยนส์ลีก

เอดูอาร์ เมนดี้ ผู้รักษาประตูของเชลซี สร้างสถิติเป็นนายด่านพรีเมียร์ลีกคนแรกที่เก็บคลีนชีตได้ 8 จาก 11 เกมใน ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก

นายด่านชาวเซเนกัลโชว์ซูเปอร์เซฟลูกยิงของ คาริม เบนเซมา ถึง 2 จังหวะ ช่วยสิงห์บลูเปิดบ้านอัด เรอัล มาดริด 2-0 รวมผลสองนัดชนะ 3-1 ผ่านเข้าไปชิงจ้าวยุโรปกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อไป

8 - Édouard Mendy has kept eight clean sheets in 11 UEFA Champions League matches this season, the most in a single campaign by a goalkeeper for an English side in the competition's history. Wall. #CHERMA pic.twitter.com/0v8dhXONP5