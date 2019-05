เหนี่ยวคอคู่แข่ง! เมเจอร์ลีกแบนซลาตัน 2 เกม

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าคนดังของ แอลเอ แกแล็คซี ได้รับโทษแบนจากเมเจอร์ลีก 2 เกม จากการเอามือไปเหนี่ยวคอนายประตูฝ่ายตรงข้าม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมเมเจอร์ลีกเมื่อสัปดาห์ก่อน กองหน้าวัย 37 เกิดไปมีจังหวะกระทบกระทั่งกับ ฌอน จอห์นสัน มือกาวของ นิวยอร์ค ซิตี้ ก่อนฟิวส์ขาดเอามือไปคว้าคอคู่กรณีร่วงลงไปนอนด้วยกันกับพื้น

A bizarre incident in MLS involving Zlatan Ibrahimovic and Sean Johnson.



The result? A yellow card each. pic.twitter.com/sPoIeGfSG9