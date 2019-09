เห็นนะ! โอบาเมยองกดไลค์โพสต์แนะปืนขายชาก้า

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง ดาวยิงอาร์เซนอล ถูกแฟนบอลตาเหยี่ยวพบว่า เขาไปกดไลค์โพสต์ที่แนะสโมสรขาย กรานิต ชาก้า

มิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ถูกสาวกกูนเนอร์สวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นมาตลอด โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เขาทำเสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียในเกมเปิดบ้านเสมอกับ สเปอร์ส 2-2 ในศึกนอร์ธลอนดอนดาร์บี้

Image: Pierre-Emerick Aubameyang’s recent Instagram activity, liking a post of @AFTVMedia’s Troopz suggesting the club should sell midfielder Granit Xhaka in January. #afc pic.twitter.com/nVwmFzx3ud