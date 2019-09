เห็นนะ! เฟร็ดกดไลค์คอมเมนท์"ตัวเองเจ๋งกว่าลินการ์ด"

เฟร็ด มิดฟิลด์ของแมนฯยูฯ กดไลค์คอมเมนท์ในอินสตาแกรมที่ระบุว่า ตัวเองเจ๋งกว่า เจสซี ลินการ์ด

ห้องเครื่องแซมบ้าย้ายมาจาก ชัคตาร์ โดเนทส์ค ด้วยค่าตัว 52 ล้านปอนด์ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ว่าเขาประสบปัญหาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษไม่ได้

Fred Rodriguez liking a comment saying “Fred better than Lingard” #mufc pic.twitter.com/CTmeTRfRdf