เหตุอันสมควร? เปิดกฎฟีฟ่าว่าด้วยการยกเลิกสัญญาเมืองทอง ยูไนเต็ด ของดัง วาน ลัม

มือกาวชาวเวียดนามกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา เมื่อเอเยนต์ของเขาประกาศผ่านอินสตาแกรมว่านักเตะขอยกเลิกสัญญากับทางเมืองทอง ยูไนเต็ด

อังเดรย์ กรูชิน เอเยนต์ของ ดัง วาน ลัม ผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนาม เรียกเสียงฮือฮาในวงการฟุตบอลไทย ช่วงโควิด-19 หลังประกาศขอยกเลิกสัญญากับ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ต้นสังกัดในศึกโตโยต้า ไทยลีก โดยให้เหตุผลว่าทางด้านกิเลนผยองละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเงิน

"ดัง วาน ลัม ยกเลิกสัญญาของเขา กับเมืองทอง ยูไนเต็ด แล้ว ด้วยเหตุอันสมควร เนื่องจากทางเมืองทองละเมิดข้อตกลงเรื่องการเงิน สัญญานั้นจะถูกยกเลิกตามกฎของฟีฟ่าทุกประการ"

"ขอบคุณแฟนบอลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง" หน้าอินสตาแกรมของเอเยนต์ระบุไว้เพียงเท่านั้น

ข่าวคราวความระหองระแหงระหว่าง ดัง วาน ลัม กับต้นสังกัดเริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ในเกมที่เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านชนะ สุพรรณบุรี เอฟซี ในศึกโตโยต้า ไทยลีก 2020 นัดสุดท้ายเลกแรก 3-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในเกมนั้น มาริโอ ยูรอฟสกี้ เลือกใช้ สมพร ยศ ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริง และนายทวารชาวไทยก็ไม่ทำให้กุนซือวัย 35 ปีต้องผิดหวัง เมื่อโชว์ฟอร์มเซฟตลอดทั้งเกม ช่วย กิเลนผยอง คว้าสามแต้มจาก ช้างศึกยุทธหัตถี ได้สำเร็จ

ทีมเพิ่มเติม

"ก่อนเกมวันนี้ วาน ลัม รู้สึกไม่ค่อยดี ผมจึงให้ สมพร ยศ ลงทำหน้าที่แทน ซึ่งเขาก็ทำได้ดี" เฮดโค้ชชาวมาซิโดเนียกล่าวถึงกรณีของดัง วาน ลัม ไว้สั้นๆ เพียงเท่านั้นระหว่างการแถลงข่าวหลังเกม

จากนั้น เรื่องราวปัญหาของวาน ลัม กับต้นสังกัดในไทย ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีข่าวจากทาง hochi สื่อในประเทศญี่ปุ่นว่า เซเรโซ โอซาก้า เป็นสโมสรที่อยากได้ผู้รักษาประตูรายนี้ไปเฝ้าเสา ขณะที่ทางเมืองทอง ยูไนเต็ด ก็ได้ออกมาตำหนิเอเยนต์อย่างกรูชินว่าพยายามเข้ามาก้าวก่ายและสร้างปัญหามากเกินไป

“ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง โดยคนที่รู้เรื่องดีและเป็นผู้ติดต่อดีลนี้โดยตรงมาระยะนึงแล้ว คือ “บิ๊กป๊อก วิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร กับ “เสี่ยเป้” รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.ทีม แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้ว รู้แต่ว่า ดัง วาน ลัม มีแนวโน้มได้ไปญี่ปุ่นแน่” กานต์ จันรัตน์ ผู้จัดการทีม เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดเผยกับเพจ บี บางปะกง - Bebangpakong

“จะติดขัดอยู่ก็เรื่องเอเยนต์ของเจ้าตัวที่พยายามเข้ามาก้าวก่ายจนบางครั้งกลายเป็นสร้างปัญหาเอง”

เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดแตกหักในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อดัง วาน ลัม ไม่ยอมกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทางเมืองทอง จนกระทั่งเอเยนต์ของเขาประกาศยกเลิกสัญญาผ่านทางอินสตาแกรมอย่างที่เป็นข่าว

ดัง วาน ลัม สามารถทำเช่นนั้นได้หรือไม่ ตามกฎของฟีฟ่า? อะไรคือเหตุอันสมควร? และกรณีพิพาทนี้จะมีบทสรุปอย่างไร โกล ประเทศไทย พร้อมจะให้คำตอบที่นี่

กฎของฟีฟ่าว่าด้วยการยกเลิกสัญญา

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า มีระเบียบว่าด้วยการย้ายทีมรวมถึงสัญญาต่างๆ ใน Regulations on the Status and Transfer of Players ซึ่งเอกสารฉบับล่าสุด (มิถุนายน 2020) ซึ่งครอบคลุมถึงการผ่อนผันในกรณีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ด้วยแล้ว ข้อ 14 ระบุเอาไว้ว่า

“สัญญาอาจมีการยกเลิกได้โดยทั้งสองฝ่าย โดยไม่ต้องรับผลที่ตามมาใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินชดเชย หรือการลงโทษแบนทางกีฬา) หากว่ามีเหตุอันสมควร”

นอกจากนี้ เอกสารฉบับดังกล่าว ยังได้มีการขยายความเอาไว้ในข้อ 14bis ว่าด้วยการยกเลิกสัญญาด้วยเหตุอันควร เนื่องจากการไม่จ่ายค่าเหนื่อยด้วยว่า

“ในกรณีที่สโมสรไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะโดยผิดกฎหมายอย่างน้อย 2 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระ นักเตะถือว่ามีเหตุอันควรให้ยกเลิกสัญญาของเขาได้ โดยจะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสโมสรที่เป็นลูกหนี้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน โดยมีกำหนดเส้นตายอย่างน้อย 15 วัน ซึ่งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อยู่ในสัญญาในเวลานั้น จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาด้วย”

อธิบายแบบง่ายๆ ก็คือ หากทางสโมสรไม่จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะอย่างน้อย 2 เดือน นักเตะจะต้องมีการเขียนจดหมายถึงสโมสรเพื่อให้จ่ายค่าเหนื่อยที่ค้างเอาไว้ภายในเวลาอย่างน้อย 15 วัน และต้องมีการพิจารณาเรื่องเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมในสัญญาที่อาจมีการตกลงกันไว้ในช่วง โควิด-19 ประกอบด้วย

ซึ่งถ้าหากกรณีของทางดัง วาน ลัม และ เอเยนต์ ทำตามระเบียบที่ว่าไว้ทุกอย่างแล้ว ย่อมถือเป็นเหตุอันสมควรตามระเบียบของฟีฟ่าทันที

ผลที่ตามมาหากว่ามีการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ในระเบียบฉบับเดียวกันของฟีฟ่า ยังได้ระบุถึงผลที่ตามมา หากมีการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร เอาไว้ในข้อ 17 ซึ่งระบุว่าฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้อีกฝ่ายตามเหมาะสม

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอกจากนี้ ในกฎข้อ 17 ยังได้ระบุถึงการลงโทษด้วยการแบนเอาไว้ด้วย โดยสำหรับทางฝั่งนักเตะอาจมีการลงโทษแบน 4 เดือน หรืออาจจะลงโทษสูงสุดได้ถึง 6 เดือน หากเป็นกรณีที่ร้ายแรง

ขณะที่ทางฝั่งสโมสร หากมีการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร พวกเขาอาจโดนลงโทษห้ามซื้อขายในตลาดนักเตะ 2 ครั้งติด

ภาคต่อของกรณี ดัง วาน ลัม

หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เรื่องจะเข้าสู่ สภาระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution Chamber : DRC) ของฟีฟ่า ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างสโมสรกับนักฟุตบอล รวมถึงกำหนดบทลงโทษใดๆ หากว่ามีการทำผิดตามระเบียบ ใน Regulations on the Status and Transfer of Players ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของบทความต่อไป