เหตุผลครอบครัว! อองรีไขก๊อกลากุนซือมอนทรีอัล

มอนทรีอัล อิมแพ็คต์ ประกาศยืนยัน เธียร์รี อองรี ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมแล้ว ด้วยเหตุผลทางครอบครัว

ตำนานกองหน้าอาร์เซนอลเข้ามารับตำแหน่งคุมมอนทรีอัลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2019 พร้อมพาทีมเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 จากผลงานชนะ 8, เสมอ 2, แพ้ 13 ในฤดูกาลปกติ

อย่างไรก็ดี ล่าสุดอดีตดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสประกาศอำลาทีมแล้ว เพราะทนคิดถึงลูก ๆ ไม่ไหว หลังจากไม่ได้เจอหน้ากันมานานกว่า 1 ปี เพราะมาตรการป้องกันโควิด-19ของสหรัฐฯที่ห้ามคนนอกเดินทางเข้าประเทศ

สำหรับ อองรีเพิ่งตกเป็นข่าวกับ บอร์นมัธ สโมสรในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ที่กำลังมองหากุนซือคนใหม่

Thierry Henry renonce à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales >>> https://t.co/s0wl9YAvVG@ThierryHenry is stepping down as head coach for family reasons >>> https://t.co/zvswN7HeEk#CFMTL pic.twitter.com/g2S6xHgPmG