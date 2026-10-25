‘เสี่ยถวี’ ขั้วอำนาจใหม่ เปิดตัวชิงนายกฯ VFF ชูเป้าหาเงินล้านล้านดอง-เลิกพึ่งงบรัฐ

เหงียน ดึ๊ก ถวี รองประธานคณะกรรมการบริหารประจำของธนาคาร Sacombank และอดีตผู้บริหาร LPBank ประกาศเสนอตัวเป็นแคนดิเดทในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเวียดนาม (VFF) เป็นแคนดิเดทคนที่สาม ต่อจาก เจิ่น กว๊วก ตวั๋น นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน, เหงียน ซวน หวู รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่เปิดตัวไปก่อนหน้า
เหงียน ดึ๊ก ถวี หรือที่แฟนบอลเวียดนามรู้จักกันในฉายา ‘เบ๋า ถวี’ (เสี่ยถวี) นักธุรกิจวัย 50 ปี ผู้อยู่เบื้องหลังการทุ่มทุนสร้างสโมสรไซ่ง่อน ซวน ถั่น ในอดีต และการปลุกปั้นสโมสรนิญบิ่ญ เอฟซี รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนหลักของศึกวีลีกและทีมชาติเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา ประกาศนโยบาย ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ของ VFF ให้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 600,000 ล้าน ถึง 1 ล้านล้านดองต่อปี (ประมาณ 800 – 1,350 ล้านบาท) จากการระดมทุนภาคเอกชนและสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดเกือบ 3–4 เท่าเมื่อเทียบกับรายได้ของ VFF ในช่วงปี 2024–2025 ที่ทำได้ราว 270,000–286,000 ล้านดองต่อปี
นอกจากนี้ เขายังประกาศจุดยืนว่า หากได้รับเลือกเข้ามาบริหาร VFF จะพึ่งพาตนเองทางการเงินแบบ 100% และหยุดใช้งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ (ซึ่งเดิมอยู่ที่ราว 80,000 ล้านดอง) เพื่อให้รัฐบาลนำงบส่วนนี้ไปสนับสนุนกีฬาชนิดอื่นที่ต้องลุ้นเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกแทน
สำหรับฟุตบอลในประเทศ ถวีเสนอให้ขยายจำนวนทีมในลีกสูงสุดอย่าง V.League 1 จากเดิม 14 ทีม เป็น 16–18 ทีม, ขยาย V.League 2 เป็น 18–20 ทีม และยกระดับลีกฟุตบอลหญิงให้มีสโมสรมาตรฐาน 8–10 ทีม เพื่อเพิ่มจำนวนแมตช์การแข่งขันและเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งเวียดนามมีเวทีลงสนามมากขึ้น พร้อมเสนอเสนอแผนจัดสรรเงินสนับสนุนให้สโมสรในศึก V.League 1 ทีมละ 3,000 ล้านดองต่อฤดูกาล (ราว 4 ล้านบาท) ส่วนสโมสรใน V.League 2 และสโมสรฟุตบอลหญิง จะได้รับทีมละ 2,000 ล้านดองต่อฤดูกาล รวมถึงมีงบสนับสนุนสมาคมฟุตบอลระดับท้องถิ่นอีกปีละ 2,000–3,000 ล้านดอง
ในมุมของงานบริหารสมาคม ถวีชูนโยบายเปิดเผยรายรับ-รายจ่ายของสมาคมต่อสาธารณะ พร้อมดึงบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก (Big Four) เข้ามาตรวจสอบงบการเงินเพื่อสร้างความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรของ VFF เพิ่มขึ้น 2–3 เท่าตามความสามารถ รวมถึงตั้งเป้าปั้นบุคลากรฟุตบอลเวียดนาม 5–10 คน เข้าไปทำงานประจำในองค์กรระดับนานาชาติทั้ง AFF, AFC และ FIFA และยกระดับผู้ตัดสินเวียดนาม 10–20 คนสู่เวทีระดับทวีป
การลงคะแนนเลือกนายกสมาคมฯ จะมีขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่ที่จะจัดที่กรุงฮานอย ในเดือนมกราคม 2027