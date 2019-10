สังเวยชัยเหนือไก่! เสือใต้คอนเฟิร์มอลาบาซีโครงร้าว

บาเยิร์น มิวนิค ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีก้า ยืนยันว่า ดาบิด อลาบา ต้องชวดลงสนามช่วยทีมไปสักระยะ เนื่องจากมีอาการซี่โครงร้าวมาจากเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นักบุกชนะ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์

ฟูลแบ็คจอมลุย มีอาการเจ็บที่ซี่โครงจากการปะทะกับ แซร์จ ออริเยร์ แบ็คขวาของไก่เดือยทองในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในตอนแรกคาดว่าเป็นเพียงอาการช้ำเท่านั้นและไม่รุนแรงมาก

อย่างไรก็ตามหลังการตรวจอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ทางเสือใต้ออกมายืนยันแล้วว่า อลาบา บาดเจ็บถึงขั้นซี่โครงร้าว และจะพลาดการลงสนามไปสักระยะแน่นอน

🏥 @David_Alaba will be out for the foreseeable future after being diagnosed with a cracked rib.



Get well soon! #FCBayern pic.twitter.com/Q0GsEfmxwh