เสริมต่อเนื่อง! JAS คว้าสิทธิ์ถ่ายยูโร 2028 และ Volleyball World

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แถลงข่าวคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2028 จำนวน 512 แมตช์ ครอบคลุมทั้ง ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก, ยูโร รอบคัดเลือก, กระชับมิตร, ยูโร U21 2027 และ ยูฟ่า ยูโร 2028
นอกจากนี้ ยังคว้าสิทธิ์ยิงสด "Volleyball World" เป็นเวลา 7 ปี รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 แมตช์ ประกอบด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายและทีมหญิงในรายการ Volleyball Nations League (VNL), FIVB Volleyball World Championships, AVC Continental Championship รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (Beach Volleyball) และการแข่งขันระดับนานาชาติรายการอื่นอีกมากมาย
โดยมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง "Monomax" ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง