เสียใจโดนใบแดง! เชซุสชกซุ้ม VAR ก่อนนั่งฟูมฟาย

กาเบรียล เชซุส กองหน้าทีมชาติบราซิล เสียใจหนักถึงขนาดชกซุ้ม VAR ก่อนเข้าไปนั่งปล่อยโฮหนัก หลังถูกไล่ออกจากสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศ โคปา อเมริกา 2019

ดาวยิงจากแมนฯซิตี้ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงใน 45 นาทีแรก เมื่อทำ 1 ประตู กับ 1 แอสซิสต์ ช่วยทัพแซมบ้าออกนำเปรูไปก่อน 2-1 ก่อนเขาจะพลาดท่าโดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงในนาทีที่ 70

นั่นทำให้หัวหอกวัย 22 ต้องระบายอารมณ์ใส่ซุ้มดู VAR ข้างสนาม และเข้าไปนั่งร้องไห้ฟูมฟายในอุโมงค์ ร้อนถึงสตาฟฟ์ทีมเซเลเซาต้องเข้าปลอบให้เขาใจเย็น

แม้ว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าในช่วง 20 นาทีสุดท้าย แต่บราซิลยังโชว์ความเก๋าเอาชนะเปรูไปได้ 3-1 หลังมาได้ประตูตอกฝาโลงจากจุดโทษของ ริชาร์ลิสัน ในนาทีสุดท้าย ผงาดคว้าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้เป็่นสมัยที่ 9 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007

Gabriel Jesus is in tears and visibly distraught in the tunnel after being sent off for two soft yellow cards.#CopaAmerica #ManCity pic.twitter.com/FJ5Ilhiw58