เสียหายถึงตกรอบ! คาเปลโลอัดโรนัลโด้หันหลังตั้งกำแพง

ฟาบิโอ คาเปลโล อดีตโค้ชยูเวนตุส สับ คริสเตียโน โรนัลโด้ ทำผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย หลังหันหลังตั้งกำแพงจนถูก เอฟซี ปอร์โต้ ยิงฟรีคิกเขี่ยตกรอบ จากศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 115 ปอร์โต้ที่เหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง มาได้ลูกฟรีคิกหน้าเขตโทษ ก่อนที่ เซร์คิโอ โอลิเวรา จะยิงรอดกำแพงระหว่างซีอาร์เซเวนที่ยืนหันหลัง และ อาเดรียง ราบิโอต์ ที่กระโดด ผ่านมือ วอยเซียค เชสนีย์ เข้าไป เป็นประตูสำคัญพาทีมเข้ารอบ แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้ 2-3 แต่รวมผลสองนัดเสมอกัน 4-4 และปอร์โต้ยิงประตูทีมเยือนได้มากกว่า

"มันเป็นความผิดพลาดที่อภัยให้กันไม่ได้" โค้ชชาวอิตาเลียน กล่าวผ่าน Sky Sport Italia

Cristiano Ronaldo world class wall

It passed his toro😂

Can never be my G.O.A.T#Juventus#Porto#CristianoRonaldo pic.twitter.com/6y5qJBKYg9