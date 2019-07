เสียบเอร์เรรา! ‘เจมส์’ ปีกใหม่ผีใส่เบอร์ 21

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดให้แฟนบอลเข้าไปจับจองเสื้อฤดูกาลใหม่บนเว็บไซต์สโมสรได้แล้ว โดย แดเนียล เจมส์ ปีกดาวรุ่งป้ายแดงได้เบอร์ 21 ซึ่งเป็นเบอร์เดิมของ อันเดร เอร์เรรา

มิดฟิลด์ชาวสแปนิชตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับปีศาจแดง และคาดว่ากำลังจะไปเป็นนักเตะใหม่ของปารีส แซงต์-แชร์กแมง แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้ ทำให้เบอร์ 21 นั้นว่างลงไป

สำหรับปีกทีมชาติเวลส์ผู้มาสวมใส่เบอร์ 21 คนใหม่ในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ดนั้น ย้ายมาจากสวอนซี ซิตี้ ในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์

United website now letting fans buy 'James 21' shirts, taking Ander Herrera's old number.



21 year-old, wearing number 21 obviously means a 21st league title this season. No doubts whatsoever #mufc pic.twitter.com/pkIZERRX4T