เศร้า! น้องชายออริเยร์ถูกยิงเสียชีวิตในตูลูส

คริสโตเฟอร์ ออริเยร์ น้องชายของ แซร์จ ออริเยร์ แบ็คขวาของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น

ก่อนหน้านี้มีรายงานจาก Le Point สื่อท้องถิ่นรวมไปถึงสื่ออย่าง Europe 1 ว่าน้องชายแบ็คจอมบุกของสเปอร์สถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สองนัดเข้าที่ท้อง ในถนนของเมืองตูลูสในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยหลังจากนั้นเขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน ก่อนที่จะไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลในที่สุด ซึ่งตำรวจเมืองตูลูสยังคงดำเนินการสอบสวนเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้น

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทางฝั่ง สเปอร์ส ได้แถลงยืนยันเรื่องนี้ พร้อมแสดงความเสียใจต่อ แซร์จ และครอบครัวของเขา

ทั้งนี้ คริสโตเฟอร์ ในวัย 26 ปีเป็นนักฟุตบอลเช่นกัน โดยเขาเคยร่วมฝึกซ้อมกับทีม ล็องส์ สโมสรเดียวกับพี่ชายของเขา แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาบนจุดสูงสุดของอาชีพได้ โดยเขาค้าแข้งในระดับสมัครเล่นกับทีม ตูลูส โรดิโอ ในดิวิชั่น 5 ของฝรั่งเศส

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR