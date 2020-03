เศร้า! ดาวโรจน์ตราหมีเสียชีวิตในวัย14ปี

เกิดเรื่องเศร้าในวงการลูกหนังสเปนเมื่อ คริสเตียน มินโชลา ดาวรุ่งอนาคตไกลของ แอตเลติโก มาดริด เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงแค่ 14 ปี

เจ้าหนูมินโชลา ได้รับการจับตามองอย่างมากนับตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมอคาเดมีของทัพตราหมีเมื่อฤดูกาล 2013/14 โดยทำไปมากกว่า 50 ประตูในระดับเยาวชน ก่อนจะโชคร้ายเสียชีวิตลงในวัยเพียง 14 ปี ส่วนสาเหตุการตายยังไม่ระบุแน่ชัด

"แอตเลติโก มาดริด กำลังโศกเศร้ากับการจากไปของนักเตะทีม U-14 ของเรา คริสเตียน มินโชลา" แอตฯมาดริด โพสต์ไว้อาลัยผ่าน Twitter ของสโมสร

"เราขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว, เพื่อนร่วมทีม และเพื่อนของเขา ขอให้เขาไปสู่สุคติ"

ขณะที่ เอ็นริเก้ เซเรโซ ประธานสโมสร แอตฯมาดริด ก็ตกใจกับข่าวการสูญเสียครั้งนี้เช่นกัน "เราช็อคกับข่าวอันน่าเศร้าเรื่องการเสียชีวิตของนักเตะของเรา และเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียครั้งนี้"

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY