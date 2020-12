เศร้า! กองหน้ามาเลเซียประสบอุบัติเหตุ, สูญเสียลูกชาย

ซยาฟิค อาหมัด กองหน้าทีมชาติมาเลเซีย ของยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บนทางด่วน เป็นเหตุให้ลูกเสียชีวิตทันที ส่วนถรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส

ดาวยิงจากยะโฮร์ ประสบอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วน North South Express (NSE) ในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งในรถคันดังกล่าวมีภรรยา พร้อมด้วยลูกสองคนรวมอยู่ด้วย

รายงานระบุว่า ลูกชายของ ซยาฟิค อาหมัด ที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง 22 วัน เสียชีวิตทันที ส่วนภรรยาบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ลูกสาวอีกหนึ่งคนพร้อมด้วยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

“เราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ซยาฟิค อาหมัด ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว ขอให้ไปสู่สุขติ” แถลงการณ์ของยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม

สำหรับ ซยาฟิค อาหมัด วัย 25 ปี เป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักทีมชาติมาเลเซีย อยู่ในชุดรองแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018

#NSTnation Johor Darul Ta'zim (JDT) striker, Muhammad Syafiq Ahmad, 25, was involved in an accident which killed his 22-day-old son at the North South Expressway (NSE). https://t.co/GxtlGlajyf

CONDOLENCES TO SYAFIQ AHMAD AND FAMILY



We would like to extend our condolences to Johor Darul Ta'zim FC player Syafiq Ahmad following the passing of his family members. May they rest in peace. Al-Fatihah. pic.twitter.com/Z6tSFgwlm4