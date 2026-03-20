เล็งปรับเป็นปีคู่! เอเอฟซีเบรคคัดเลือกเจ้าภาพเอเชียน คัพ 2031 และ 2035

สมาคมฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี ประกาศยุติกระบวนการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพศึก เอเชียน คัพ ประจำปี 2031 และ 2035 เนื่องจากต้องการปรับปฏิทินการแข่งขันมาเป็นปีเลขคู่ในอนาคต
การตัดสินใจดังกล่าว เกิดขึ้นหลัง เอเอฟซี ได้ทำการหารือกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ในการปรับแก้ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ และการปรับ เอเชียน คัพ ให้จัดการแข่งขันในปีเลขคู่
เอเอฟซี ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลโดยตรงต่อการจัดตารางแข่งขันและการวางแผนในระยะยาวของทัวร์นาเมนต์ทีมชาติรายการสำคัญของทวีป ทำให้ต้องทบทวนปฏิทินการแข่งขันในภาพรวม
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินการแข่งขัน รวมถึงการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป จะมีการเปิดเผยในช่วงเวลาที่เหมาะสมในอนาคตข้างหน้า