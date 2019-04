"เลโอนาร์โด้" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

เลโอนาร์โด้ กองหน้าตัวเก่งของ อัล วาห์ดา ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่สี่ ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

ดาวยิงชาวบราซิเลียน ระเบิดฟอร์มทำคนเดียว 4 ประตูช่วยทีมเบียดเอาชนะอัล เรย์ยานไปได้ 4-3 แบบสุดมัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในแนวรุกของทีมตลอดทั้งเกม และทำให้ทีมกุมความได้เปรียบนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่ในขณะนี้

และด้วยฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นในนัดที่ผ่านมา ทำให้ เอเอฟซี เลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนสูงถึง 9.9 คะแนน

👑 Leonardo scoops up our #ACL2019 Toyota Player of the Week award after a brilliant display picking up all 4️⃣ goals in @AlWahdaFCC victory over Al Rayyan SC! pic.twitter.com/PFGt3ek3yL