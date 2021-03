เลเวอร์คูเซนปลด'บอสซ์'เซ่นผลงานบู่

เลเวอร์คูเซน ประกาศปลด ปีเตอร์ บอสซ์ พ้นตำแหน่งเทรนเนอร์ของทีมแล้ว หลังพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในปี 2021

โค้ชชาวดัตช์เข้ามาคุมทัพห้างขายยาในปี 2018 แต่เขาพาทีมแพ้ถึง 10 นัด จากโปรแกรม 17 นัดหลังสุดในทุกรายการ จนร่วงลงมารั้งอันดับ 6 ของตารางบุนเดสลีกา และตกรอบจากถ้วย ยูโรปา ลีก ไปแล้ว

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y