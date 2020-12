เลื่อนเกม "เอฟเวอร์ตัน - แมนฯ ซิตี้" หลังทีมเยือนติดโควิด-19 เพิ่ม

พรีเมียร์ลีกคู่ปิดท้ายคืนนี้ที่ เอฟเวอร์ตัน จะเปิดบ้านพบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องถูกเลื่อนการแข่งขันออกไป หลังทีมเยือนมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้เรือใบสีฟ้าเพิ่งเปิดเผยว่า ไคล์ วอล์คเกอร์ และ กาเบรียล เชซุส รวมถึงเจ้าหน้าที่ในทีมอีก 2 รายนั้นติดเชื้อโควิด-19 กระทั่งล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลายราย

ด้วยเหตุนี้ พรีเมียร์ลีกจึงมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแมนฯ ซิตี้ ที่กำลังเจอปัญหาโควิด-19 ระบาดหนักภายในสโมสร ทำให้ตัดสินเลื่อนเกมที่พวกเขาจะบุกไปเยือนทอฟฟี่สีน้ำเงิน ในคืนนี้ตามเวลาไทยช่วง 3.00 น. ออกไปก่อน

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.



