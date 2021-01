เลื่อนเกมแอตฯมาดริด-บิลเบาเหตุหิมะตกหนัก

การแข่งขันลาลีกาสเปนคู่ แอตเลติโก้ มาดริด พบ แอธเลธิก บิลเบา ในคืนนี้เวลา 22.15 น. ต้อองถูกเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมีหิมะตกลงมาอย่างหนักในกรุงมาดริด

เมืองหลวงของประเทศสเปนกำลังเผชิญกับพายุหิมะที่ตกอย่างรุนแรงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา และได้เล่นงานการเดินทางสัญจรส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ทัพบิลเบาไม่สามารถเดินทางจากแคว้นบาสก์มาแข่งขันที่เมืองหลวงได้

ทำให้ทาง ลาลีกา ได้ยื่นเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันต่อสมาคมฟุตบอลสเปน (RFEF) ให้เลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากสภาพอาการอันเลวร้าย และจะประกาศกำหนดการแข่งขันใหม่ในอีกไม่กี่วันให้ทราบ

ทั้งนี้ เกม ลีกา สมาร์ทแบงก์ คู่ของ มิรานเดส พบ ราโย บาเยกาโน และคู่ อัลคอร์คอน พบ อัลบาเซเต้ ก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน

