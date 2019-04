เลือดพ่อแรง! โรนัลโด้จูเนียร์ตะบันหนึ่งโหลในสองเกม

คริสเตียโน โรนัลโด้ จูเนียร์ ซัลโว 12 ประตู ใน 2 เกม ช่วยทีมยูเวนตุสรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ในรายการ 'อินเตอร์เนชันนัล มาริติโม เซนเตนารี ทัวร์นาเมนต์' ที่จัดขึ้นที่เกาะมาเดย์รา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวเขา

บุตรชายของซีอาร์เซเวนประเดิมทัวร์นาเมนต์นี้ ด้วยการทำ 7 ประตูในครึ่งแรก ช่วยเด็กเจ้าม้าลายไล่ลถ่ม มาริติโม ไชนา แบบเละเทะ 25-0 ก่อนจะมาซัดอีก 5 ประตู ช่วยทีมไล่อัดคามาชา 15-1

